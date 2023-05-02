إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلاف حول حائط فاصل بين منزلين بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، في مشاجرة بين أبناء عمومة، وذلك بسبب خلافات حول حائط فاصل بين منزلين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوجود مشاجرة ووقوع مصابين بناحية دائرة المركز.

مصابان في مشاجرة

وبالفحص، تبين أن الطرف الأول يُدعى «ضاحي ر.م.ا»، 35 عاماً، عامل، وأصيب باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «منصور ر م ا»، 29 عاما، عامل.

أما الطرف الثاني فضم «وليد ا. ي. ا»، 29 عاماً، عامل، وأصيب بجرح في فروة الرأس وسحجات بالذراعين، والطرفان أبناء عمومة، ويقيمان في نفس الناحية.

ضبط أطراف المشاجرة

وتم القبض على الطرفين المتشاجرين، وتبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وذلك بسبب خلافات حول حائط فاصل بين منزليهما، كما تم ضبط «عصا شوم» بحوزة الطرف الثاني.