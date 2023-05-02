أستاذ اقتصاد: الدول تتقدم بتنمية العقول بالبحث والأفكار الجديدة

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن العالم بأكلمه يتجه إلى اقتصاد المعرفة والتطوير والبحث، مشيرًا إلى أنه أصبح اليوم يتواجد إدارات مستقلة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي متعلقة بالبحث والتطوير من أجل الاستغلال الأمثل للموارد وتنميتها بشكل اقتصادي بحيث يكون هناك قيمة اقتصادية لما يتم التوصل إليه، موضحًا أن البحث والتطوير أساس التنمية لمواكبة متغيرات العصر التي نشهدها على مستوى العالم.

تنمية العقول وتطوير الموارد البشرية

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «نعمل على تنمية العقول وتطوير الموارد البشرية لمواكبة الأحداث العالمية والتطويرات التكنولوجية»، متابعًا أن امتلاك الدولة لموارد ليس هامًا بقدر كونها قادرة على استغلالها، وهذا أمر لن يحدث إلا بتنمية العقول بالبحث والأفكار الجديدة.

تطور تكنولوجي بقطاعي الزراعة والصناعة

وتابع أستاذ الاقتصاد: «نبني على ما هو متواجد فعليا، فعلى سبيل المثال يشهد كلا من القطاعين الصناعة والزراعة تطورًا تكنولوجيًا هائلاً، فأصحبت إنتاجية الفدان الواحد تزداد، وتختلف إنتاجية الفلاح البسيط عن الزراعة التكنولوجية التي يتم استغلال الموارد كافة بشكل أمثل من حيث الري والزراعة وغيرهم»، مؤكدًا أن الاتصالات والتكنولوجيا تزداد تطورا بشكل «رهيب ومخيف» لذلك يجب مواكبة هذه التحديثات.