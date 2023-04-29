أستاذ اقتصاد: تقارب في الرؤى مع اليابان.. ومصر البوابة الذهبية للمنطقة

أكدت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد، خبير البترول والطاقة، أن الاقتصاد يشكل مجالاً رئيسياً فى قوام العلاقات المصرية - اليابانية، حيث تعتبر اليابان واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر. وقالت، فى حوارها لـ«الوطن»، إن أهمية هذه العلاقات تكمن فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات، فقد تم إنشاء العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات؛ مثل الطاقة والنقل والاتصالات والزراعة والصناعة.

كيف تقيمين العلاقات المصرية - اليابانية؟

- تشهد العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر واليابان نمواً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التعليمية والتبادل الثقافى بين البلدين، وتم إنشاء مراكز لتعليم اللغة اليابانية فى مصر والعكس، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات فى البلدين لتبادل الطلاب والأساتذة والباحثين، والعلاقات المصرية - اليابانية تتسم بالقوة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، فمصر هى رمانة الميزان لهذه المنطقة الحيوية فى العالم.

وفاء علي: اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.. والزيارة تأتي في مرحلة اقتصادية صعبة تضرب دول العالم

من وجهة نظرك، ما أسباب وأهمية زيارة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إلى مصر؟

- هذه الزيارة جاءت فى مرحلة شديدة الصعوبة يمر بها العالم على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، وأيضاً زيادة حجم الصراعات الجيوسياسية، كما أن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تجارية ذات صفة خاصة، خصوصاً من خلال مجلس الأعمال المصرى - اليابانى وبرامج الشراكة للشباب ودعم المرأة، إضافة إلى رغبة اليابان فى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر، كذلك تفعيل زيادة حجم التبادل التجارى، خصوصاً أن اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين.

وهل تتسم هذه العلاقات بالقوة؟

- لا شك أن العلاقات المصرية - اليابانية تتسم بالقوة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، فمصر هى رمانة الميزان لهذه المنطقة الحيوية فى العالم، وهذا ما وفر المناخ للزيارات المتبادلة من الجانبين، وتاريخ العلاقات المصرية - اليابانية تاريخ قديم يأتى معه التوافق السياسى فى القضايا الدولية والتجارية والاقتصادية.

«طوكيو» تسعى لزيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

هل اليابان على استعداد لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية؟ وما المكاسب التى تعود على مصر من وراء الزيارة؟

- تأتى هذه الزيارة فى ظل الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين فى مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية فى المنطقة، وتسعى اليابان إلى زيادة حجم الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة باعتبار مصر البوابة الذهبية لحركة التجارة والاستثمار فى المنطقة، ويجب ألا نغفل حجم التعاون المصرى - اليابانى فى ملف التعليم.

إمكانيات مصر

تأتى الشراكة المصرية - اليابانية فى إطار توظيف إمكانات مصر وقدراتها فى تعزيز التنمية المستدامة لكل من البلدين، وفى النهاية، يمكن القول إن العلاقات المصرية - اليابانية تعد من العلاقات المهمة والمتطورة بين الدول العربية ونظيرتها الآسيوية، وتتميز بالتعاون المثمر والمتبادل فى مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقات فى التطور فى المستقبل القريب.