أستاذ اقتصاد: الأزمة الروسية الأوكرانية هي الأخطر عالميا خلال القرن الأخير

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الدولة مستمرة في وضع برنامج اجتماعي تزامنا مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن قرار الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لتقليل العبء عن محدودي الدخل.

الأزمة الروسية الأوكرانية هي الأخطر والأعقد على الاقتصاد العالمي

وأضاف عنبر، في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تأثرت بأزمة كوفيد 19 مثل بقية دول العالم، يلي ذلك تأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي صُنفت بأنها الأزمة الأخطر خلال الـ 100 عام الأخيرة.

العديد من دول العالم فشلت في كبح جماح التضخم

واوضح استاذ الاقتصاد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها أزمة التضخم التي أصابت دول العالم أجمع، وفشلت كثير من الدول في كبح جماح هذا التضخم، رغم اتخاذها بعض السيناريوهات المرتبطة برفع سعر الفائدة وغيره.

توجيهات من القيادة السياسية بزيادة الدخول والمعاشات 50% لتلافي آثار التضخم العالمي

ولفت إلى أن أبرز الإستراتيجيات الخاصة بالدولة المصرية، هي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، للتعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدخول والمعاشات بالموازنة العامة من 385 مليار إلى ما يقرب من 530 مليار بما يعادل زيادة تقترب من 50%.