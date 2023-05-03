تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة في القاهرة

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على جثة شاب في مدينة السلام، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما استدعت أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

خلو الجثة من الإصابات الظاهرية

تلقى مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وبفحص ملابسه عثر على بطاقة رقم قومي باسمه وتبين أنه يدعى محمد جمال محمد.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.