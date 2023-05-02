جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في مدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه

كان مأمور قسم شرطة أول السلام قد تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب يدعي محمد جمال محمد في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عقب تفتيش الجثة على المتعلقات الشخصية للمتوفي، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.