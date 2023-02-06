خروج جثامين ضحايا حريق روض الفرج من مشرحة زينهم

خرجت جثامين ضحايا حريق منزل بمنطقة روض الفرج، من مشرحة زينهم، قبل قليل، بعد انتهاء الطب الشرعي من مناظرة الجثث ظاهريا، تمهيدا لدفنهم في مقابر العائلة بمحافظة الشرقية.

قرارات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة، أصدرت في الساعات الأولي من صباح اليوم قرارا بالكشف الظاهري على الضحايا الخمسة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وذلك عقب ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بلاغا بنشوب حريق في منزل بروض الفرج

تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في منزل مكون من طابقين، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين العثور على 5 جثامين من أسرة واحده وهم مرتجي محمود عبد الحميد 45 عاما، الأب، والأم شريهان سعيد عبد المنعم 35 عاما، وأبناءهم «محمود 11 عاما، وسيد 7 سنوات، وطفل سنة»، وبالفحص تبين أنهم في حاله تفحم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أصدرت قراراتها بالكشف الظاهري علي الجثامين لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها الوقوف علي أسباب الحريق ، وطلبت استدعاء عائلة الزوج والزوجة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.