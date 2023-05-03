عرض المتهم بقتل جاره في الساحل بسبب مشادة كلامية على الطب الشرعي

قررت النيابة عرض المتهم بقتل شاب يدعى «جابر ع»، 21 عاما، بمنطقة الساحل بالقاهرة، طعنا بالسكين بسبب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت المخدرات من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة من الطب الشرعي فحص السلاح المستخدم في الواقعة لبيان إذا كان بالفعل الذي ارتكبت به الواقعة من عدمه، بالإضافة إلى تحليل الدماء التي عثرت عليه لبيان إذا كانت دماء المجني عليه أم دماء المتهم، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة تمهيدا لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.

خلافات الجيرة وراء الجريمة

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «جابر ع»، 21 عاما، وكشفت التحريات بأن خلافا وقع بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة وأسفر عن مقتل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.