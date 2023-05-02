كيف أنهى المتهم حياة ابن الساحل بطعنة قاتلة؟.. مشوار أخير ومكالمة صادمة

أثناء تواجد أسرة الطالب عمر 17 عامًا داخل منزلهم، تتفاجأ بمكالمة هاتفية من أصدقاء نجلهم يخبرونهم بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أحد ملاعب كرة القدم بالمنطقة بعدما تلقى طعنة من سلاح أبيض أثناء وقوفه لمشاهدة مشاجرة بين طرفين فى أحد شوارع منطقتهم الساحل بالقاهرة.

طعنة نافذة

أصابت الصدمة الأسرة وسريعًا خرجوا من المنزل متوجهين ناحية المستشفى، وبعد وصولهم كان الفريق الطبي يحاول إنقاذ الطالب الذى أصابته طعنة نافذة فى منطقة الصدر، مرت حوالى ساعتين من وصول الطالب إلى المستشفى وأسرته تقف على باب غرفته في انتظار الأمل وخروج نجلهم معافى، ولكن فوجئوا بالطبيب يخبرهم بأن نجلهم قد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

أرسلت المستشفى إشارة إلى قسم الشرطة بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة ليقوموا بتفريغ أكثر من 6 كاميرات مراقبة موجودة بالقرب من مسرح الجريمة، وسؤال شهود العيان الذين تصادف وجودهم لحظة الجريمة، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تحقيقات موسعة

وبعد تحقيقات موسعة فى الواقعة، جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بإنهاء حياة طالب طعنًا بسلاح أبيض تصادف وجوده في مشاجرة بمنطقة الساحل في القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما تبين من التحريات أن المجني عليه كان متوجهًا مع أصدقائه إلى أحد ملاعب كرة القدم الموجودة في المنطقة وقد لقى مصرعه طعنًا أثناء وقوفه لمشاهدة مشاجرة بين طرفين.

أما عن العقوبة القانونية، كشف المحامي أحمد عبد الستار خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل فى مشاجرة وضرب أفضى للموت، تصل إلى السجن من 7 سنوات حتى 15 سنة، وفي حال توافر نية السبق والإصرار وفق التوصيف القانوني للنيابة تصل العقوبة للإعدام والسجن المؤبد، وفق ما جاء في قانون العقوبات.