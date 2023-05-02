استقرار أسعار النفط عالميا.. والبرميل يسجل 76 دولارا

استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 76 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن خسرت 1.5% في الجلسة السابقة، وواصل المستثمرون الكفاح مع احتمالية زيادة أسعار الفائدة، وتنامي مخاوف الركود والشكوك المستمرة حول الطلب الصيني.

توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

وبحسب موقع «تريندينج إيكونومي»، فمن المتوقع أنَّ يرفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، مما يغذي المخاوف من أن تشديد الأوضاع المالية قد يضعف النمو العالمي ويضر بالطلب على الطاقة.

نشاط التصنيع في الصين تقلص بشكل غير متوقع الشهر الماضي

وأظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنَّ نشاط التصنيع في الصين تقلص بشكل غير متوقع في أبريل، مما أثار مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي في البلاد، وأشار المحللون إلى أنَّه من المتوقع أن تكون الصين أكبر عامل يدفع نمو الطلب على النفط هذا العام، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تخفض (أوبك+) الإنتاج هذا الشهر وسط جهود لتعزيز استقرار السوق، مما يوفر بعض الدعم لأسعار النفط.