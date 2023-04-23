تراجع أسعار البترول بنسبة 5% خلال أسبوع في البورصات العالمية

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية تداولات آخر أيام الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا لكن العقود الآجلة تراجعت هذا الأسبوع متأثرة بأسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الطلب، وفقًا لتقرير البورصات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.66 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.87 دولار للبرميل، وبالرغم من الارتفاع خلال نهاية التداولات في اليوم الأخير للأسبوع، سجل برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6%.

2% انخفاض خلال يوم الخميس فقط

وانخفض الخامان أكثر من 2% يوم الخميس الماضي، إلى أدنى مستوياتهما منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود وتضخم مخزونات البنزين الأمريكية.

وجاءت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا كداعم لأسعار النفط يوم الجمعة، والتي أظهرت أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر، حيث شهدت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل ارتفاعا قويا في الطلب بالفعل، مما عوض التباطؤ المتزايد في التصنيع.

وتتأثر أسعار البترول العالمية دائما بالمتغيرات الاقتصادية والأحداث الاقتصادية الجيوسياسية، وكذلك تحركات أسعار الفائدة والدولار.