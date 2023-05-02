إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة لخلاف على الميراث بسوهاج

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية بمركز جهينة في محافظة سوهاج، إثر اندلاع مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات على الميراث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

خلافات حول قطعة أرض

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وجود مشاجرة ووقوع مصابين بناحية جهينة الشرقية بدائرة مركز جهينة.

وتبيّن اندلاع مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية آلت إليهم عن طريق الميراث، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة التي المستخدمة في الاعتداء على بعضهما البعض.

أسماء المصابين

كما تبين إصابة شخص من الطرف الأول يدعى «محفوظ»، 50 عامًا، مدرس، بطلق ناري في القدم اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

ومن الطرف الثاني أصيب ثلاثة أشخاص، هم «أحمد»، 55 عامًا، مزارع، بجرح قطعي في اليد اليمنى، و«حمزة»، 17 عامًا، برش خرطوش في الساقين، و«خالد»، 15 عامًا، طالب، بجرح في فروة الرأس، وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى المركزي.