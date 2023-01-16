سعر جرام الفضة خلال التعاملات المسائية.. عيار 925 يسجل 21 جنيها

تراجع سعر جرام الفضة اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية في جميع المحال بمختلف المحافظات، حيث سجل سعر أونصة الفضة سجلت 24.24 دولار، بينما سجل سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 21.27 جنيه، وذلك بحسب موقع جولد برايس المتخصص في أسعار الفضة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» سعر جرام الفضة اليوم في مصر، بمختلف الأعيرة أو السبائك والعملات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر كالتالي:

سعر أونصة الفضة اليوم: 715.941 جنيه بما يعادل 24.240 دولار.

سعر جرام الفضة النقية اليوم عيار 999: 22.97 جنيه بما يعادل 0.78 دولار.

سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 958: 22:03 جنيه بما يعادل 0:75 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم: 21:27 جنيه بما يعادل 0:72 دولار.

سعر جرام الفضة في العملات عيار 900 اليوم: 20:70 جنيه بما يعادل 0.70 دولار.

سعر جرام الفضة في الخواتم والمجوهرات عيار 800: 18.40 جنيه بما يعادل 0.62 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 880: 20.24 جنيه بما يعادل 0.69 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم «شراء جديد»

وفيما يخص سعر سبيكة الفضة اليوم عيار 999، فإنّها تختلف بحسب الوزن فضلًا عن اختلاف السعر بين السبيكة القديمة والجديدة، حيث جاءت أسعار الفضة في السبيكة شراء جديد كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم في السبيكة: بلغ 30.61 جنيه بما يعادل 1.04 دولار.

سعر أونصة الفضة اليوم: بلغ 945.041 جنيه بما يعادل 32 دولارا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا: 1513.44 جنيه بما يعادل 51.24 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 100 جرام: 3015.37 جنيه، بما يعادل 102.09 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرام: بلغ 5754.52 جنيه بما يعادل 194.83 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا: 7078 جنيها بما يعادل 239.65 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرام: بلغ 14018 جنيهًا بما يعادل 474.62 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 1 كيلو: 27 ألفًا و621 جنيهًا و69 قرشًا بما يعادل 935.20 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم عيار 999 إعادة بيع

وسجل سعر سبيكة الفضة اليوم عيار 999 إعادة بيع الآتي:

سعر جرام الفضة اليوم في السبيكة: 22.84 جنيه بما يعادل 0.77 دولار.

سعر أونصة الفضة اليوم: بلغ 710.429 جنيه بما يعادل 24.053 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا: بلغ 1142.04 جنيه بما يعادل 38.67 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 100 جرام: بلغ 2284.09 جنيه بما يعادل 77.33 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرام: بلغ 4568.17 جنيه بما يعادل 154.67 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا: بلغ 5710.22 جنيه بما يعادل 193.33 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرام: بلغ 11420.43 جنيه بما يعادل 386.67 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 1 كيلو: بلغ 22 ألفًا و840 جنيهًا و87 قرشًا بما يعادل 773.34 دولار.