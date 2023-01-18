سعر جرام الفضة عيار 925.. استقرار في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الفضة اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار، بينها سعر جرام الفضة عيار 925، حيث سجل نحو 21.14 جنيه وذلك في الأسواق المصرية.

ورصد موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة، سعر جرام الفضة عيار 925، كما كشف أيضا عن جميع أسعار الفضة من الأعيرة المختلفة اليوم، ومنها الفضة الأسترالي والبريطاني.

سعر جرام الفضة عيار 925

وجاءت أسعار الفضة من بينها، سعر جرام الفضة عيار 925 على النحو التالي:

- سجل سعر جرام الفضة عيار 925، نحو 21.14 جنيه

- جاء سعر جرام الفضة 30.43 جنيه، بما يعادل 1.03 دولار.

- سجلت أونصة الفضة 711.618 جنيه، بما يساوي 24.140 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 جاءت بـ22.83 جنيه، بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ21.90 جنيه، بما يعادل نحو 0.74 دولار.

- الفضة الأسترلي عيار 925 بـ21.14 جنيه، بما يعادل نحو 0.72 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ20.57 جنيه، بما يعادل نحو 0.70 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ18.28جنيه، بما يعادل 0.62 دولار.

- فضة عيار 880 بـ20.11 جنيه، بما يعادل 0.68 دولار.

أسعار سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا، سجلت 1,504.30 جنيه بما يعادل 51.03 دولار.

سبيكة الفضة وزن 100 جرام، سجلت 2,997.16 جنيه بما يعادل 101.67 دولار.

سبيكة الفضة وزن 200 جراما، سجلت 5,719.78 جنيه بما يعادل 194.03 دولار.