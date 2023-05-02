إحالة عصابة الدراجات النارية في المنوفية إلى المحاكمة.. ارتكبوا 30 جريمة

أمرت النيابة العامة إحالة تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب قطع الدائرة الكهربائية إلى المحاكمة الجنائية.

البداية حسب البيان الصادر من وزارة الداخلية، عندما تمكنت غرفة عمليات مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، من القبض على تشكيلا عصابيا ضم 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وبينهم عميل «سيئ النية»، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهم بالوقائع اعترفوا بارتكاب 30 واقعة سرقة في نطاق مديريات أمن المنوفية، والغربية والبحيرة، وأرشدوا عن المسروقات «27 دراجة نارية - 3 مركبات توك توك».

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.