تشييع جنازة شقيقة حمدين صباحي من مسجد حسن الرفاعي ببلطيم عقب صلاة الظهر

توفيت صباح اليوم الثلاثاء، معزوزة عبد العاطي صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة.

تشييع الجنازة ظهرا

ومن المقرر، أن تُشيع جنازة شقيقة حمدين صباحي عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد حسن الرفاعي بمدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حيث يواري الجثمان الثرى بمقابر الأسرة.

ومن المتوقع، أن يُشارك حمدين صباحي في تشييع جنازة شقيقته، وتلقي العزاء فيها، بمشاركة عدد من أهالي مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ.