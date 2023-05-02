استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بالبنوك في بداية التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بالبنوك، وجاء سعر الشراء في بداية التعاملات بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والأقل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وعن سعر البيع فتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، وجاء الأعلى في البنك المركزي المصري.

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بالبنوك الأقل في البيع، فهي بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعن سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، إلى 30.75 جنيه الشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر، مثل البنك الأهلي المصري، حيث جاء الشراء بـ30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

ووصل سعر الدولار في بنك القاھرة، الشراء إلى 30.85 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB،بـ 30.85 للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء بـ30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.