سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك.. الأقل في الشراء يسجل 30.75 جنيه

شهد سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك، استقرارا خلال بداية التعاملات، وجاء سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسعر البيع من 30.85 جنيه و30.96 جنيه، وأقل سعر في البنوك للشراء في بنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأعلى في البيع في البنك المركزي المصري.

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الخميس 27-4-2023 بالبنوك المصرية، عن الأقل في البيع في البنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية وبنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، بالنسبة للشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، وللبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء إلى 30.85 جنيه، والبيع إلى 30.95 جنيه.