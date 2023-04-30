سعر الدولار اليوم الأحد 30-4-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 30-4-2023 في البنوك المصرية هدوءا ملحوظا، حيث يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، والأقل بيعا يسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما يبلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 30.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر اليوم 30.85 جنيه، وسعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي، سجل الشراء 30.90 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 30.85 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع فبلغ سعره 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

واستقر سعر شراء الدولار اليوم في ميد بنك على 30.88 جنيه والبيع 30.95 جنيه.