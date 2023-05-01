استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 1-5-2023 في البنوك المصرية

يسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 1-5-2023 في البنوك المصرية، هدوءا ملحوظا، ويعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى شراء للدولار، حيث يبلغ سعر الدولار داخله 30.90 جنيه، كما سجل سعر الدولار الأقل بيعا 30.85 جنيها، داخل عدة بنوك مصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين 1-5-2023 في البنوك المصرية، سجل 30.84 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، وسعر البيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، وسعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما يسجل سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم، حيث سجل الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وبالنسبة لسعر الدولار في ميد بنك، استقر عند 30.88 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما يبلغ سعر الدولار داخل بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء، أما البيع فسجل 30.95 جنيه.