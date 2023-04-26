استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-4-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-4-2023 في البنوك المصرية، بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-4-2023 في البنوك المصرية 30.83 جنيها للشراء، بالنسبة للسعر المعلن داخل البنك المركزي المصري كما يبلغ سعر البيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي يسجل الشراء 30.90 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء وعن سعر البيع يسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما يسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 30.85 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع يبلغ سعره 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

واستقر سعر شراء الدولار اليوم في ميد بنك على 30.88 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 وذلك للشراء، أما سعر البيع 30.85 جنيه.