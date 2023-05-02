الحركة المدنية الديمقراطية تقرر المشاركة في الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» 

قررت الحركة المدنية الديمقراطية، بعد اجتماع عقدته مساء أمس، المشاركة في الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، والمقرر عقدها غدًا الأربعاء.

وصرح خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية بأنَّ «الأمانة العامة» التي تضم رؤساء 12 حزبًا و12 من الشخصيات العامة عقدت مساء أمس الاثنين اجتماعًا في مقر حزب المحافظين استمر نحو 4 ساعات، وتمّ في نهايته التصويت على قرار المشاركة في الحوار الوطني، وكانت نتيجة التصويت الموافقة على المشاركة بأغلبية 13 من المشاركين مقابل اعتراض 9 فقط.

وأضاف «داود»، أنَّ الحركة بصدد إصدار بيان تفصيلي بشأن قرار المشاركة في الحوار الوطني.

جدير بالذكر، أنَّ الحركة المدنية الديمقراطية تضم 12 حزبًا هي:

1- التحالف الاشتراكي (مدحت الزاهد).

2- المصري الديمقراطي (فريد زهران).

3- الدستور (جميلة إسماعيل).

4-حزب المحافظين (أكمل قرطام).

5- حزب الإصلاح والتنمية (محمد أنور السادات).

6- حزب الكرامة (سيد الطوخي).

7- حزب العدل (عبدالمنعم إمام).

8- الحزب الشيوعي (صلاح عدلي).

9- الحزب الاشتراكي المصري (أحمد بهاء شعبان).

10- الحزب العربي الناصري (محمد النمر).

11- حزب الوفاق (محمد رفعت).

12- حزب العيش والحرية - تحت التأسيس (إلهام عيداروس).

وشارك في تصويت الأمس 12 من الشخصيات العامة هم:

1- حمدين صباحي.

2- جورج إسحق.

3- محمد سامي.

4- كمال زايد.

5- كمال أبو عيطة.

6- سمير عليش.

7- مصطفى كامل السيد.

8- مجدي عبدالحميد.

9- علاء الخيام.

10- خالد داود