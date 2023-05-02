مجدي البدوي: الحوار الوطني يستهدف إصلاح تشريعات وسياسات وليس مطالب فئوية

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الهدف من الحوار الوطني هو إصلاح تشريعات وسياسات، لكنه لن يسعى إلى تحقيق مطالب فئوية.

وأضاف «البدوي» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر قناة dmc، أن إقرار مشروع قانون العمل سيكون على رأس الأولويات حتى يتحول إلى حقيقة: «حيث ننتظر أن يتحول مشروع هذا القانون إلى قانون، وفي الدورة البرلمانية الماضية وصل إلى مرحلة الجلسة العامة، ولكن في هذه الدورة دخل مجلس الشيوخ وخرج منتجا أفضل بنسبة كبيرة».

وتابع مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «كان من المفترض أن يناقش القانون في لجنة القوى العاملة، لكنه نوقش في جلسة أو جلستين ولكن جرى سحبه، نحن راضون عن هذا الأمر، لأنه كان هناك بعض الأشياء الاخرى التي كان يجب ان تضاف على هذا القانون قبل أن يقر، مثل المهن التي جرى استحداثها وبالتالي يجب أن تكون متضمنة في هذا القانون، مثل العمل عن بُعد رغم أن عددهم كبير للغاية، وسيزيد في الفترة المقبلة».