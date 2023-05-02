«المنشآت السياحية»: المطاعم المصرية جاهزة لاستقبال السياح العرب في الموسم الصيفي

قالت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ الغرفة تشارك حاليا في فاعليات الدورة الـ30 لمعرض سوق السفر العربي 2023 بدبى ATM، والذي انطلقت أمس، وتستمر حتى الخميس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن جهته، أكد عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أهمية المشاركة في هذه الفعاليات والتظاهرات السياحية الدولية، لافتا إلى أن الهدف من المشاركة هو التعرف على اتجاهات السياحة العالمية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المعرض، يُعد أحد الأدوات الهامة التى يمكن من خلالها قراءة المشهد السياحي الدولي عامة والعربى خاصة.

جذب إستثمارات بقطاع المطاعم السياحية المصرية

وأشار المصرى، إلى أنّ المعرض يُعد فرصة كبيرة من لاستعراض التسهيلات والامتيارات التى تقدمها الدولة المصرية للاستثمار في قطاع السياحة عامة، وقطاع الأغذية والمشروبات والمطاعم خاصة، في محاولة من الغرفة لجذب رؤوس أموال جديدة يتم ضخها في هذا القطاع، والتى تأتى استكمالا للجهود المبذولة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، والتي من بينها السوق العربي .

السياحة العربى تمثل 30% من إجمالى الحركة التى تستقبلها مصر سنويا

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أهمية السياحة العربية إلى مصر، لكونها أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وتمثل نسبة تصل لنحو 30% من حركة السياحة الدولية لمصر.

ولفت إلى أن المعرض يُعد فرصة للتأكيد على أن المطاعم المصرية مستعدة لاستقبال الأشقاء العرب في الموسم الصيفي، والذى تنتعش الحركة السياحة العربية لمصر خلاله، في ظل التطور الذى شهدته العديد من المناطق السياحية سواء في الساحل الشمالي العلمين ومرسى علم وسهل حشيش وشرم الشيخ، وتسارع العلامات التجارية الدولية لكبريات المطاعم العالمية لحجز موقعا لها في هذه المناطق.

وأوضح المصرى أنّ الغرفة تستهدف أيضا من المشاركة في هذا الملتقى، التأكيد على أن المطاعم والمنشآت السياحية في مصر تخضع لكافة أنواع المراقبة، والتفتيش الدقيق لصحة وسلامة وأمان الغذاء، كما تقدم كافة المعلومات عن هذه المطاعم والكافتيريات ذات السمعة العالمية لوكلاء السفر ومنظمي الرحلات والسياحة.

معايير التنمية المستدامة العالمية

وأشار إلى أنّ المنشآت والمطاعم والكافيتريات السياحية المصرية، تطبق كافة معايير التنمية المستدامة العالمية، التي تتسق مع الأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، بأن جميع الأعضاء البالغ عددهم نحو 1400 منشآة يطبقون هذه المعايير، والحفاظ على البيئة بكل عناصرها، والتركيز على استخدام جميع مصادر الطاقة المتجددة البديلة، ومنع التلوث وانبعاث الغازات، والتخلص من النفايات وتقليل الفاقد.

وأعلن رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تستثمر التواجد بالملتقى للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في السوق العربية، وعقد عددا من اللقاءات معهم، لمناقشة توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، لتبادل الخبرات والتعاون المشترك، والعمل على بحث إعادة إحياء دور المنظمات العربية والإقليمية المعنية بالمطاعم والمنشآت السياحية مرة أخرى، في ظل التحول الكبير والدور الهام لهذه الكيانات في الترويج والدعاية للسياحة على مستوى العالم وتقديم الخبرات لأعضائها .