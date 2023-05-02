إصابة طالب سقط من قطار في بني سويف

أصيب طالب باشتباه كسر في العمود الفقري والقدمين والذراعين وسحجات وكدمات بالجسم، إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشناوية شمال بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

سقوط شخص من قطار في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخص إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشناوية شمال بني سويف، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى «راغب. إ. ر»، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدمين والذراعين وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وحُرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.