عضو بـ«الحوار الوطني»: الحركة المدنية خلال الأيام الماضية كانت في اجتماعات مستمرة

بعد مرور عام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار سياسي شامل، وتحديدا في 26 من شهر أبريل للعام الماضي، من المنتظر أن ينطلق الحوار غدا بشكل رسمي من خلال جلسته الافتتاحية، التي أعلنها الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقالت الدكتور فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الطني، إنها تتوقع أن يكون غدا افتتاح رسمي فقط للحوار، والإعلان عن بدايته من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بحسب ما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وأضافت «خفاجي» أنها لا تتوقع أن يجرى الإعلان غدا عن مواعيد الجلسات أو أي تفاصيل أخرى متعلقة بالحوار نفسه واللجان والقضايا الموجودة فيها، وأن الأمر لن يزيد عن مجرد افتتاح للحوار.

وعن مشاركة تحالف الحركة المدنية الديموقراطية في الحوار الوطني، قالت «خفاجي» إن الحركة المدنية على مدار الأيام الماضية كانت في اجتماعات مستمرة من أجل أخذ قرار دخول الحوار من عدمه، وفي النهاية اتفق الأغلبية على المشاركة في الحوار، من أجل تحقيق الضمانات المختلفة التي بدأ البعض منها يتحقق بالفعل على أرض الواقع خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم نحو 12 حزبا، بالإضافة إلى 12 آخرين من الشخصيات العامة، كانت قد قررت بعد اجتماع له عقدته مساء أمس، المشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي من المقرر أن تنطلق غدا، الأربعاء، 3 مايو.

صرح بذلك خالد داود، المتحدث الإعلام للحركة المدنية، بعدما أعلن أن الموافقة على المشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، جاء من خلال التصويت، والتي جاءت نتيجته بموافقة الأغلبية، 13 من المشاركين، في حين اعترض 9 آخرون.