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إعادة تصوير مشاهد فيلم أبو نسب لـ ياسمين صبري ومحمد إمام

كتب:

ضحى محمد
01:44 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
محمد إمام

محمد إمام

بدأت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب التحضير للعمل السينمائي الذي يحمل بطولة كلا من ياسمين صبري، ومحمد إمام، حيث عمل الثنائي على تكثيف مشاهدهم في الفيلم.

فيلم أبو نسب بطولة ياسمين صبري ومحمد إمام 

ويكثف المخرج رامي إمام تصوير المشاهد، لدخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج قبل موسم عيد الأضحى، ويشارك عدد من النجوم في بطولة الفيلم مع محمد إمام وياسمين صبري، أبرزهم ماجد الكدواني، علاء مرسي، محمد لطفي، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

فيلم أبو نسب

لم تكن تلك المرة الأولى التي بدأ تصوير فيلم أبو نسب خلالها، ولكن جرى تصوير عدد من مشاهد الفيلم قبل انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2023، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي ملئ بالتشويق والإثارة.

ياسمين صبري ومحمد إمام

وحقق الثنائي محمد إمام وياسمين صبري نجاحا كبيرا خلال تجاربهم السينمائية السابقة، بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016، تأليف محمد عزالدين ومصطفى صقر وإخراج معتز التوني، وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018 تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف وإخراج حسين المنباوي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.