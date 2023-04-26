فيلم أبو نسب يجمع ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة

تعود الفنانة ياسمين صبري، إلى السينما بعد غياب دام نحو 4 سنوات، منذ ظهورها عام 2018 مع محمد رمضان في فيلم الديزل، حيث تظهر مجددًا على شاشة السينما من خلال فيلم يحمل اسم أبو نسب، بطولة الفنان محمد عادل إمام، والذي مازال في مرحلة الإعداد والتصوير، ومن المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي بالتزامن مع عيد الأضحى.

ياسمين صبري تعود للسينما بفيلم أبو نسب

وتستأنف ياسمين صبري، استكمال مشاهدها في فيلم أبو نسب الأسبوع المقبل، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، إذ يجرى تصوير عدد من مشاهد الفيلم قبل انطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2023.

صناع وأبطال الفيلم

فيلم أبو نسب، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية والأكشن.

تكرار التعاون

من خلال فيلم أبو نسب، تعود ياسمين صبري، لتكرار التعاون مجددًا مع محمد إمام، بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، وإخراج معتز التوني، وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018، تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر، إخراج حسين المنباوي.