5 معلومات عن فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري

بدأ محمد إمام، تصوير فيلمه السينمائي الجديد، الذي يحمل اسم أبو نسب، مع الفنانة ياسمين صبري، وتسعى الشركة المنتجة، للانتهاء من تصوير الفيلم، والوقوف على اللمسات النهائية، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، أو إجازة نهاية العام الدراسي.

فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري، من خلال السطور التالية:

- يشارك عدد من النجوم في بطولة الفيلم مع محمد إمام وياسمين صبري، أبرزهم ماجد الكدواني، علاء مرسي، محمد لطفي، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

- فيلم أبو نسب بمثابة عودة للفنانة ياسمين صبري، إلى السينما بعد غياب نحو 5 سنوات، حيث آخر ظهور سينمائي لها كان مع محمد رمضان في فيلم الديزل عام 2018.

التعاون الثالث

- تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم قبل انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2023.

- تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي ملئ بالتشويق والإثارة.

- أبو نسب، العمل الثالث الذي بجمع محمد إمام وياسمين صبري، بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016، تأليف محمد عزالدين ومصطفى صقر وإخراج معتز التوني، وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018 تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف وإخراج حسين المنباوي.