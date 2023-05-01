250 ألف وثيقة للتأمين على حياة العمالة غير المنتظمة.. الدولة تحفظ حقوق مواطنيها

أولت الدولة اهتمامات كبيرة بالعمالة غيرالعمالة المنتظمة، وتوفير كل سبل الرعاية والحماية لها، وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت وزارة القوى العاملة التأمين على حياة أكثر من 355 ألفا من العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة بدفاتر مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات، بإصدر وثيقة تأمين تكافلي بدأت قيمتها من 100 ألف جنيه.

وقررت رفع قيمتها إلى 200 ألف جنيه، للتأمين على حياة هذه الفئة تصرف في حالة وفاة العمالة غير المنتظمة بسبب التعرض لحوادث أو تعرضها للإصابة بعجز كلي.

وتعتبر وثيقة التأمين التكافلي للتأمين على حياة العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر أول منظومة تهدف إلى مد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وحفظ حقهم في حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذي يطبق على العمالة بأجر، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، حيث يستفيد منها حتى اللحظة 250 ألفا، وتسعى وزارة القوى العاملة إلى زيادة عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة إلى 500 ألف، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين من العمالة غير المنتظمة

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة المستهدفة التي تستحق الحصول على وثيقة التأمين على الحياة، وهي ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وعمال التراحيل و صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل: الباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعى الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين والعاملين في المنازل ومحفّظي وقراء القرآن الكريم والمرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة و العاملون المؤقتون في الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل و حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.

ضوابط تسجيل العمالة غير المنتظمة

ووضعت وزارة القوى العاملة ضوابط، للتسجيل فى وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، ومن بينها أن يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة إلى مكتب التأمينات الذى يقع فى دائرة نشاط المؤمن عليه، مرفقاً به المستندات الرسمية ومنها، صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي، طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق، صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة، بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.