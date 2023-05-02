«الوطنية للتدريب» تشارك في مؤتمر المجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، بولاية سياتل الأمريكية.

وتأتي مشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب في المؤتمر، بعد حصولها على الاعتماد الرسمي من المجلس الأمريكي ACCET، لتصبح أولى مؤسسات التدريب المعتمدة دوليًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشارك الدكتورة رشا راغب، في عدة جلسات على هامش المؤتمر، لاستعراض قصة نجاح الأكاديمية وتسليط الضوء على أحدث مدارس الأكاديمية، وهي «مدرسة تأهيل المرأة للقيادة»، وذلك استكمالًا لدورها للاستثمار في رأس المال البشري عبر مدارسها المختلفة، مثل «تأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل التنفيذيين للقيادة، ومدرسة تأهيل العاملين بالدولة للقيادة»؛ وفقًا لأحدث أنظمة ومناهج التدريب العالمية؛ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030 وأچندة افريقيا 2063.

ويُقام المؤتمر هذا العام على مدار 3 أيام متتالية بداية من 1 مايو، وتضم أجندة المؤتمر 47 جلسة يناقش فيها 47 متحدثا عدد من الموضوعات المتعلقة بمعايير الاعتماد والتعليم المهني والتدريب المهني والابتكار والقيادة.

وتأسس المجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب عام 1974، وجرى الاعتراف به من قبل وزارة التعليم الأمريكية كسلطة موثوقة في جودة التعليم منذ عام 1978.

ويسعى المركز إلى تحديد وتقييم وتعزيز تقديم التعليم والتدريب المستمرين من خلال عملية مستقلة لتقييم الأقران، كما يوفر المجلس الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وكذلك المؤسسات التي تقدم برامج التعليم المستمر والتدريب.

وأُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.