رئيس جامعة عين شمس: الأكاديمية الوطنية للتدريب حققت نجاحا يفوق الخيال

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب حققت نجاحاً يفوق الخيال منذ بداية نشأتها، موضحاً أنها دربت قيادات من فئات عمرية مختلفة سواء طلاب أو طالبات، فضلاً عن تدريب مصريين وأفارقة وأجانب.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، أن الجامعة حرصت على استضافة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، لتعريف الطلاب بها وكيفية الالتحاق بالأكاديمية والحصول على تدريبات مكثفة من خلال برامجها المميزة.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الجامعة حريصة على تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية بحضور مثقفين ونخبة: «استضفنا أمس الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي الكبير لتعريف الشباب دورهم الأساسي في الجمهورية الجديدة».

الدكتورة رشا راغب توضح نصائح مهمة للطلاب

وقدمت الدكتورة رشا راغب، في ندوة بعنوان «دور الأكاديمية في تأهيل وتدريب قادة المستقبل» بكلية الطب بجامعة عين شمس، مجموعة مهمة من النصائح للطلاب، بضرورة الجد والاجتهاد والإيمان بأنفسهم، فضلاً عن السعي لاكتساب العديد من المهارات المختلفة.

وفد من عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولي للجامعات المصرية والعربية

وفي سياق منفصل، شارك وفد من منتخب جوالة جامعة عين شمس، في معسكر العمل الدولي للجامعات المصرية والعربية والذي نظمته جامعة جنوب الوادي، وتضمنت الفاعليات طابور عرض للجامعات المشاركة ومراسم رفع وتحية العلم، ومشروع خدمة عامة وتشجير بعض الأماكن، بالإضافة إلى مسابقات كشفية وجلسات تدريبية لتنمية المهارات الكشفية.