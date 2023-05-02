خطوات التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية.. تبدأ 10 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 «صناعي وتجاري وفندقي وزراعي»، ومن المقرر إعادة فتح التسجيل يوم 10 مايو حتى 14 من نفس الشهر للذين لم يتقدموا لامتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التقديم امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد إتاحة التسجيل يوم 10 مايو، وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- اختيار تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 فورا إتاحته يوم 10 مايو على هذا الرابط .

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال «الحساب المدرسى الموحد للخدمات الإلكترونية».

- الضغط تسجيل الدخول.

آخر موعد للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأكدت الوزارة أن يوم 14 مايو 2023 آخر موعد للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع النوعيات «صناعي وتجاري وفندقي وزراعي» ولن يجرى استلام أي استمارات تخص الطلاب المتقدمين للامتحانات بعد هذا الموعد، وذلك لضمان حسن سير العمل بلجان النظام والمراقبة.

وأضافت الوزارة أنه لن يجرى فتح باب التسجيل الموقع مرة أخرى بعد الموعد المحدد، إذ يجرى إعداد إخطارات أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للامتحان وتوزيع الطلاب علي لجان سير الامتحان التحريرية والعملية وتوفير الخامات الخاصة بالامتحانات العملية للطلاب وتجهيز أوراق الأسئلة بالمطبعة السرية، وفقا للحصر الوارد من لجان النظام المراقبة لعدد الطلاب المتقدمين للامتحانات.