نقيب المُعلمين ووكيل «التعليم» يكرمان رواد العمل النقابي بكفر الشيخ

كرّم أحمد الشربيني، نقيب المُعلمين بمحافظة كفر الشيخ، ووكيل النقابة العامة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 4 وكلاء وزارة ممن سبق لهم العمل بالمحافظة، و65 من رواد العمل النقابي والمُعلمين المثاليين بأقسام ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة الفرعية للمُعلمين بكفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، مثمنين دورهم في تقديم كافة سُبل الدعم للمنظومة التعليمية والمُعلمين بالمحافظة.

تحقيق مطالب المُعلمين

وأوضح أحمد الشربيني، نقيب المُعلمين بكفر الشيخ، أن النقابة تعمل على تحقيق مطالب المُعلمين، ليظل المُعلم هو القدوة والمثل الأعلى، الذي يسعى دائماً إلى بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن، قائلاً: «أننا اليوم نشهد تكريم عدد من شيوخ المهنة من الزملاء المُعلمين البالغين سن التقاعد، وهؤلاء الرواد أصحاب العطاء المتصل طوال سنوات خدمتهم، والمُعلمين المثاليين الذين قدموا أنبل رسالة وهى رسالة بناء وتربية الأجيال»، مطالباً إياهم أن يعتزوا بمهنتهم السامية ويفتخروا بما قدموه لوطنهم.

وأكد «الشربيني»، أن النقابة الفرعية تعاقدت مع المراكز التخصصية والمستشفيات المركزية والمستشفى العام بكفر الشيخ، لعلاج المُعلم وأسرته، لافتاً أن المُعلم يتحمل فقط 25% من التكلفة العلاجية تخصم من راتبه على أقساط شهرية، وتلتزم النقابة بسداد 75%، منوهاً أن هناك مساهمات نقدية تصرف للحالات التي تم علاجها في المستشفيات الخاصة وفق أسعار المؤسسة العلاجية، بالإضافة إلى صرف مساهمات نقدية ربع سنوية لحالات الأمراض المزمنة المستعصية.

التأثير الإيجابى للمعلم

وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المُعلم يظل القدوة لطلابه وتأثيره الإيجابى يعلي من قيم المجتمع كله، ويحافظ على حُسن تربية الأجيال، موجهاً الشكر للمُعلمين المكرمين على عطائهم الكبير طوال مدة خدمتهم فى التربية والتعليم.

وخلال الاحتفالية، قدم أحمد الشربيني، نقيب المُعلمين بكفر الشيخ، درع نقابة المُعلمين لكل من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم الحالي، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، وفايزة منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، والمهندس حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، ومحمد عبد المنعم رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، تقديراً منه على دورهم فى دعم المُعلمين خلال فترة عملهم.