رئيس حزب الإصلاح والتنمية يعلن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا ينوي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، لافتًا إلى أنه يفضل التعاون مع أعضاء البرلمان عن الحزب.

وأضاف "السادات" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن القواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص المال السياسي، وأن تدعو الإعلاميين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للجلوس سويًا، لطمأنة الناس لكي يشاركوا في الانتخابات، وذلك بعد تحديد مواقف القوائم وأسماء المرشحين.

وتابع: "ما نراه من ظواهر اجتماعية غريبة على مجتمعنا يجب أن نتعامل معها من خلال مثقفينا وخبرائنا والرجال الحقيقيين، فنحن نريد أن نرى دور قوة مصر الناعمة".

من جانبه قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه متفائل جدًا بشان مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن المصريين حققوا أكبر نسبة تصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الانتخابات الماضية.

وأشار، إلى أن 4006 مواطنين سيتنافسون على أكثر من 200 مقعد في مجلس النواب، مؤكدًا على أن المصريين لا يعانون من الإحباط مثلما يزعم بعض رواد التواصل الاجتماعي: "الإقبال على التصويت الفردي سيكون كبيرًا جدًا".