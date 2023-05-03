منها «ربنا افتكره».. عضو «البحوث الإسلامية» يحذر من 3 عبارات في العزاء

هناك العديد من العبارات التي يستخدمها المسلمون للتعزية والمواساة لأهالي الميت ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها لم يُثبت مثل عبارة «ربنا افتكره» والتي يتداولها المسلمون كثيرا.

حكم عبارة «ربنا افتكره»

وحذر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال نعيه للفنان مصطفى درويش من ترديد بعض ألفاظ العزاء المتداولة بين المصريين والتي تُقال في غير موضعها دائما وبينهما «البقية في حياتك» و«ربنا افتكره» و«ربنا يجعلها آخر الأحزان».

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يعلمها الإنسان جيدا، محذرا من ترديد بعض العبارات في العزاء قائلا: «مش عارف الناس إزاي بيقولوا البقية في حياتك، خليك واقعي لأن مفيش بقية، واللي بيقول ربنا افتكره، هو ربنا كان نسيه عشان يفتكره».

وتابع: «جملة ربنا يجعلها آخر الأحزان دي كذبة لأن اللي بيعزي ويقول اللكلام دا يبقى مش واخد باله من اللي بيقوله، دا كلام عجيب اللي بيتقال ده».

هل جملة «البقية في حياتك» حرام؟

وفي نفس السياق، قد أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم تعزية الميت بعبارة «البقية في حياتك»، حيث أكد على أن البقية تعني أن الحياة ممتدة وقول هذه الجملة دليل على أن الحياة ممتدة وباقية وهو عمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه.

وأضاف الورداني خلال حديثه عبر إحدى البرامج التليفزيونية، أن الرسالة التي يرغب المصريون في توصيلها من عبارة «البقية في حياتك» هو أن الحياة ممتدة ويجب على المسلم التمسك بحب الحياة قائلا: «لو استمر الشخص في الحرص على العمل الصالح فهذا يجعل الحياة ممتدة ويكون بذلك يحقق مراد الله منه، فاستمرار العمل لصالح يكون امتداد بينه وبين من يحب».