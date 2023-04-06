ما هو حكم قضاء الصوم عن الميت.. دار الإفتاء تجيب

ما هو حكم قضاء الصوم عن الميت؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، إذ تحرص الدار دائما على توضيح كافة الأحكام المتعلقة بالصيام والصلاة، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت الدار الحكم.

ما هو حكم قضاء الصوم عن الميت؟

ما هو حكم قضاء الصوم عن الميت؟، وبخصوص الرد على هذا السؤال، نشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» تؤكد من خلاله بأنه يجوز أن يقضي المسلم الصوم عن الشخص المتوفى، وقالت الدار:«يجوز قضاء الصوم عن المتوفى، سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما».

حكم قضاء الصوم عن الميت

واستكمالا للحديث عن ما هو حكم قضاء الصوم عن الميت؟، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في فتوى إلكترونية نشرتها دار الإفتاء: «إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت لا يُصام عنه، ولا فدية عليه؛ لأنَّه لم يتمكَّن من فعله إلى الموت، فإن زال العذر وتمكَّن من قضاء الصوم ولم يقضه حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان؛ القول الأول: لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام. والقول الثاني: يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت، ويجوز ذلك للأجنبي أيضًا بإذن وليِّ الميت، والوليُّ هنا هو هنا القريب مطلقًا».

الصوم عن الميت

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق في رده على سؤال ما هو حكم قضاء الصوم عن الميت؟ الذي ورد لدار الإفتاء: ومن العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.