كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. سجل نفسك أولا

يحرص عدد كبير من المواطنين على معرفة كيفية الحصول على منحة العمالة غير منتظمة 2023، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطاب الاحتفال بعيد العمال أمس، الحكومة بضرورة إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، والذي من خلاله سيتم صرف منحة الـ1000جنيه، عقب تقنين وضع الصندوق والانتهاء من إجراءات تشكيل مجلس إداراته.

تفاصيل الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

«الوطن» تستعرض تفاصيل كيفية الحصول على منحة العمالة غير منتظمة 2023، والتي من الضروري أن عمالة رسمية ومسجلة في دفاتر مديريات القوى العاملة، حتى يصيب كل منها الدور عند فتح باب صرف منحة الـ1000 جنيه، التي وجه بها رئيس الجمهورية أمس .

كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وعن كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، فإنه يجب على هذه الفئة التوجه الى مكاتب القوى العاملة، التابع لها في عنوان بطاقة الرقم القومي وتسجيل اسمها في الدفاتر، إذ يشترط أن يكون مسجلا للمهنة التي يعمل بها فعليا في بيانات بطاقة الرقم القومي، وهنا يتم إدراج اسم العامل غير المنتظم في السجلات الرسمية لمديريات القوى العاملة ، والتي يتم عن طريقها اختيار اسمه ضمن المستحقين للمنحة، من خلال إخطاره عن طريق رسائل sms، بموعد ومكان صرف المنحة.

وتستعد وزارة القوى العاملة حاليا، البدء في إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى صرف منحة 1000 جنيه لهذه الفئة، عقب تأسيس الصندوق.

ويقوم حسن شحاته وزير القوى العاملة، باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية لإنشاء الصندوق، واعتماده بموافقة مجلس النواب، ثم موافقة مجلس الوزراء، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة للصندوق يرأسه وزير القوى العاملة، ويضم في عضويته قيادات من الوزارة، واتحاد عمال مصر ووزارة التخطيط.