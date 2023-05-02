طرح كثير من العمال تساؤلا حول كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023 في المحافظات، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال صرف إعانة بصورة عاجلة لأفراد هذه الفئة والتي لا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وحُددت قيمة الإعانة بنحو 1000 جنيه لكل عامل.

وتستعرض «الوطن» كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023 في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وحول كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، فإنّه يتم التسجيل في جميع المحافظات بصورة إلكترونية من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023

وفيما يخص رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 وخطوات التسجيل، فإنّها تتم كالتالي:

- الدخول على رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي من خلال الضغط هنا.

- الضغط على إنشاء حساب أو استكمال بيانات.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على حفظ/ تعديل.

صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة 2023

وأعلن الرئيس السيسي خلال حفل عيد العمال بمحافظة الشرقية، إنشاء صندوق إعانة وطوارئ خاص بـ العمالة غير المنتظمة 2023 بجميع المحافظات، على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بطريقة تتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الأزمات والطوارى على العمالة الغير منتظمة بشكل مستدام.

هل يوجد تسجيل العمالة غير المنتظمة الآن؟

ووجه الرئيس ببدء تفعيل عمل الصندوق بصورة فورية عقب إنهاء الإجراءات القانونية، على أن يتم تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه، وصرف قيمة إعانة عاجلة وهي منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه لأفراد العمالة غير المنتظمة الذي لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد فتح باب التسجيل أمام العمالة الغير منتظمة 2023.