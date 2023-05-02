ما موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه؟

يترقب عشرات الآلاف من العمالة غير المنتظمة، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها، مطالبا وزارة القوى العاملة بإنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، تزامنا مع احتفالية الدولة المصرية بعيد العمال أمس، وهو القرار الذي لاقى استحسانا من قبل العمال.

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، في ظل حرص الدولة المصرية على توفير سبل الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، كما وجه الرئيس بصرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، التي أوجدتها الدولة مثل برامج معاش تكافل وكرامة وحياة كريمة، وغيرها من البرامج التي توفر الحماية والرعاية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.

موعد صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ويبدأ موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000، عقب تأسيس وإنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، إذ ستقوم وزارة القوى العاملة بحصر أسماء العمالة غير المنتظمة المسجلين رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة في المحافظات، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة للمحتاجين ومحدودي الدخل، مثل برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة، كتف بكتف ومبادرة ابدأ.

جدير بالذكر، أنّ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة القوى العاملة، يبلغ 355 ألف عامل غير منتظم، بحسب تصريحات وزير القوى العاملة حسن شحاته، من إجمالي 2.5 مليون عامل غير منتظم، تستهدف الوزارة ضمهم للعمالة غير المنتظمة رسميا، لتتمكن الحكومة من تقديم الحماية والرعاية والخدمات المتكاملة لهم.

وتضم فئة العمالة غير المنتظمة أصحاب الحرف والمهن والعمال، الذين لا يعملون بأجر ثابت في منشأة، ومنهم عمال التراحيل ومحفظي القرآن الكريم، المرتلين، والقيمة، وغيرهم من خدام الكنيسة، وخدام المنازل، وعمال التشجير .