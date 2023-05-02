منسق «حياة كريمة» بقنا: الانتهاء من تنفيذ 154 مدرسة في المحافظة بنسبة 100%

قالت الدكتورة نجوى الهواري، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا إن مبادرة «حياة كريمة» بدأت بالمرحلة الأولى في المحافظة بـ5 مراكز من إجمالي 9 مراكز بالمحافظة، وتضم 88 قرية بـ19 وحدة، إذ جرى العمل على أكثر من 1822 مشروع موزعين في أكثر من 12 قطاعا خدميا، يخدم مليون ونصف مواطن في 5 مراكز.

الانتهاء من 154 مدرسة بنسبة تنفيذ 100%

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن من أهم المشروعات الخدمية التي قامت بها المبادرة، هي مشروعات تخص البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي، وقطاع التعليم، وجرى الانتهاء من 154 مدرسة بنسبة تنفيذ 100%، وجميع هذه المدارس دخلت الخدمة، هذا بالإضافة لقطاع الشباب والرياضة، والذي يشمل 37 مشروعا في 5 مراكز جرى الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100% وتسليم عدد كبير منهم.

وأشارت إلى وجود مجمع خدمي بكل وحدة قروية، والـ19 جرى الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، هذا بجانب المجمعات الزراعية التي جرى الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%.