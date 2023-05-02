أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التسجيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2022/2023، لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح، والمقرر أن يبدأ يوم التسجيل من يوم الأحد 12 مايو وحتى الخميس 8 يونيو 2023.

رابط التسجيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط التسجيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2022/2023، مشيرا إلي أنه سيتم ميكنة ورقمنه استيفاء ملف الترقي الكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة على النحو التالي:

- المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم الكترونيا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل، ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك .

- والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له الكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته عبر رابط الموقع المشار إليه.

إتاحة دخول مدير المدرسة على الأكاديمية لتقييم أداء المعلمين

- مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن:

- إتاحة دخول مدير المدرسة على الأكاديمية لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم الكترونيا طبقا لمادة تخصصه وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم الكترونيا، ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم اعتمادهم من المدير والموجه كلا فيما يخصه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استعارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.

- شاغلو وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون: وظائف الإدارة المدرسية، ووظائف التوجيه الفني، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية ومديري ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديرهم المباشر بديلا عن مدير المدرسة، ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أو الموجه العام المختص بحسب الأحوال عن آخر عام قام به بأعمال التدريس.

- تسجيل آخر تقريرين كفاية إلكترونيا عن العامين السابقين النظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما: تقرير الكفاية للأعوام2019/2020، 2020/2021، على أن تكون التقارير جميعها بمرتبة فوق متوسط على الأقل.

- تسجيل استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وتخفض سنة للحاصل على درجة الماجستير، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراه، وذلك من خلال بيان معتمد من شنون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية.