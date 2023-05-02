«التعليم» توجّه «المدارس» بتحليل تقويمات الصفوف الأولى والوقوف على أسباب الضعف

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بتكليفات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر عقدها 6 مايو، مؤكدة أنّ الموجهين المقيمين في اللجان بامتحانات صفوف النقل، مسؤولون مسؤولية كاملة أمام الجهات الرسمية والقانونية عن التقصير أو الأعمال أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات.

مراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ الموجه يجب أن يكون موجودا في اللجنة قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، ولا يغادر المدرسة إلا بعد الانتهاء من الأعمال المتعلقة بسير الامتحان وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحان، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استخدام الكاشف الحراري.

تحليل التقويمات للوقوف على أسباب الضعف

ووجّهت المديريات التعليمية، بمراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب وإخطار إدارة المرحلة لتشكيل لجنة المراجعة التقويمات قبل بدء الامتحانات، ومراجعة عملية تقويمات أطفال الصفوف الأولى ومطابقتها للمواصفات وتحليل التقويمات للوقوف على أسباب الضعف لدى الطلاب لوضع خطة وقانيه لهم .

متابعة معدلات الكنترول

وطالبت المديريات التعليمية، بمتابعة معدلات الكنترول لكل مدرسة وفق القواعد، والتأكد من انتهاء الطلاب من الامتحانات العملية والأنشطة، والتأكد من متابعة تأمين الأسئلة وحجرة الكنترول ومناسبة مكان الحجرتين.

كما وجّهت المديريات التعليمية، بمتابعة مدى كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الأطفاء وتوزيعها على اللجان بالشكل المثالي، ومتابعة ملائمة اللجان من حيث السعة والنظافة والإضاءة واستغلال الفراغات والالتزام بتعليمات الامتحان.