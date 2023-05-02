إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، انقلاب سيارة ميكروباص، في نطاق مركز أشمون، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في حادث انقلاب سيارة

وأكد مصدر طبي في مستشفي أشمون العام، أن المستشفى رفعت حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في الحادث، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين تتراوح بين كسور وكدمات وإصابات كبيرة وقد يتم نقل عدد من الحالات إلي المستشفيات بشبين الكوم، مؤكدا أن الجميع يتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من وقوع إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية

وانتقلت أجهزة الأمن إلي مكان الحادث وتبين أن الحادث نتج عنه إصابة 10 من الركاب، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.