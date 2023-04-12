إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص نقل ركاب على الطريق الزراعي بمركز قنا، وسقوطها في الترعة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطاراً ، من غرفة العمليات بلاغا من مرفق الإسعاف يفيد إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص لنقل الركاب داخل ترعة بمركز قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان وتم الدفع بـ5سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص تم إنقاذهم بانتشالهم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة مرور قنا تقرير حول أسباب الحادث.