إصابة 10 أشخاص في سوهاج إثر انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تسير على الطريق الصحراوي الشرقي، بناحية مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بإنقلاب سيارة وإصابة 10 أشخاص بجروح وصدمات.

السيارة كانت تقل عمالًا من دائرة مركز أخميم

وبالفحص تبين أن السيارة كانت تقل عمالًا من دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة أسيوط، عندما اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وبالفحص تبين إصابة السائق و9 عمال، يتراوح أعمارهم بين 17 و40 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تبين أن السيارة كانت تقل عمالًا من دائرة مركز "أخميم" بمحافظة "سوهاج" إلى دائرة "أسيوط"، عندما إختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وتسعة عمال، يتراوح أعمارهم بين 17 و40 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى "أخميم المركزي" لتلقي العلاج اللازم.

ويقيم المصابون في دوائر مختلفة من محافظات "سوهاج" و"أسيوط"، وهم: "ناصر ف ف ج" (57 عامًا)، "موسي ا م ع" (36 عامًا)، "أحمد ص ه ع" (24 عامًا)، "محمد ا ع ح" (17 عامًا)، "محمد ن م ع" (24 عامًا)، "أحمد ن م ع" (22 عامًا)، "محمد ع ح" (22 عامًا)، "محمد خ ع م" (23 عامًا) و"عماد ا ع ض" (40 عامًا)، و"حسن خ ع م" (17 عامًا) و"خلف الله خ ص ش" (37 عامًا) الذي كان يستقل السيارة.

وتم التحفظ على السيارة، فيما تحقق الجهات المختصة في ملابسات الحادث.