إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا سوهاج

أصيب 12 شخصا مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قنا- سوهاج دائرة مركز قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن إصابة 12 شخصا.

وبحسب مرفقة إسعاف قنا، إن المصابين في حادث قنا، محمد الأشول عبدالظاهر، 19 عامًا، وحسين خالد عبدالحميد 17 عاما، وخلف الله خلف صادق، 37 عامًا، ومحمد عبد الخالق عبد الحميد 23 عامًا، وعماد أحمد 40 عامًا، ومحمد عبدالظاهر حسان، 23 عامًا، وناصر فرج فوزي، 54 عامًا، وأحمد ناصر محمد، 22 عامًا، وشقيقه محمد ناصر محمد، 24 عامًا، وأحمد صابر هريدي، 24 عامًا، وموسى البريل، 36 عامًا، ومحمد شوقي عبد الظاهر، 17 عامًا، جميعهم من محافظة أسيوط.

ونقل المصابين بواسطة 8 سيارات إسعاف إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.