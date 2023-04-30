قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني بأيام.. اللائحة التنفيذية تحدد أولوية الحديث

أيام قليلة وتنطلق جلسات الحوار الوطني الفعلية، المقرر لها في 3 مايو المقبل، بعد إعلان مجلس الأمناء، بدء الاستعدادت الأخيرة وشكل الجلسات، وفقا للائحة التنفيذية، إذ تكون الجلسات على التوازي ويحكمها اللائحة التنفيذية التي حددت ترتيب المتحدثين.

أولوية الحديث في جلسات الحوار الوطني

نصت المادة 19 من اللائحة التنفيذية، على أن أولوية الكلام في جلسات الحوار الوطني واجتماعات اللجان النوعية والفرعية، لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي الاقتراحات التي سيتم مناقشتها، ثم ينتقل الحديث إلى المدعوين الجلسات التي من المقرر أن تكون 3 أيام أسبوعيا، وبشكل متوازي، على أن يكون لكل محور من المحاور الثلاثة يوما منفصلا.

وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن ترتيب الحديث في الجلسات يكون حسب تقديم الطلبات، مع مراعاة الصالح في المناقشة والتنوع، لافتة إلى أنه يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات على المتحدثين قدر الإمكان.

استطلاع المراكز المختصة

وفي سياق متصل، أباحت اللائحة التنفيذية في المادة 17 للمنسق العام، ولرئيس الأمانة الفنية طلب إيضاحات أو بيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، كما يكون لهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب.