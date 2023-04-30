طلعت عبدالقوي: الكشف عن خريطة طريق الحوار الوطني الأربعاء المقبل

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المنسق العام للحوار الوطني ورئيس اللجنة الفنية بذلا جهودا حثيثة خلال الفترة الماضية للقاء مع كل القوى السياسية والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان للمشاركة في الحوار الوطني غير المسبوق على مستوى مصر، الذي يعد فرصة ذهبية لكل القوى السياسية التي ستدلو برأيها في كل القضايا ولا سيما القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الاستعداد لجلسة الأربعاء

وأضاف «عبد القوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمناء يعمل على قدم وساق للاستعداد لجلسة الأربعاء المقبل، التي سيتم فيها إعلان خريطة الطريق بالنسبة للفترة المقبلة، وسيعلن فيها عن الخطوات التي تمت على المحاور الرئيسية التي تم العمل عليها الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذه الجلسات ستبدأ عمليا الأحد المقبل 7 مايو، ويتضمن المحور السياسي 4 جلسات، بينما المحور الاقتصادي 4 جلسات يوم الثلاثاء، والمحور الاجتماعي يوم الخميس.

مخرجات الحوار الوطني

ولفت إلى أن المخرجات ستكون عبارة عن مقترحات لمشروعات قوانين للعمل السياسي والبرلماني والحزبي، وفي حل عدد من القضايا الاقتصادية الشائكة، ومقترحات لمشروعات قوانين تساهم في دعم المحور المجتمعي سواء التعليم أو الصحة أو الأسرة أو القضية السكانية.