ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلًا سيارة ملك شقيقه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,270,000 جنيه تقريبًا).