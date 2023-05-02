رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:00 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلًا سيارة ملك شقيقه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,270,000 جنيه تقريبًا).

 

اقرأ المزيد:

اعترافات المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة: «بنتاجر في كذا نوع»

حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة

حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار